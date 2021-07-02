竹市今起開打1.4萬劑莫德納 逾6成為回流補打
新竹市政府今天啟用9座疫苗施打站開打莫德納疫苗，除了通知74歲長輩、孕婦施打，也開放曾獲通知75歲以上長輩、一至六類民眾到任一站報到施打，市府統計，截至今早11點已接種1478人，其中超過6成、共922人是回流補打者，多為75歲以上長輩。
市長林智堅今天到站關心長輩施打情形，他說，明顯顯示隨著年齡層下降，民眾施打意願也漸提高，竹市18歲以上接種率為9.3%，預估今、明兩天可突破10%，他鼓勵民眾「疫苗來了就打，提高覆蓋率，早日達到群體免疫」。
市府統計，今天早上共1478人報到施打，556人為當日通知名單、922人是過去曾獲通知今日主動前來補打，除了香山、南寮2站以及體育館孕婦站，其餘6處站所，回流施打者皆大於獲通知者，明天疫苗站仍開站，符合資格民眾可盡早來施打疫苗。
衛生局說明，9處施打站都受理符合資格、尚未接種的一至六類人員，包含日前通知75歲長輩、一類醫事人員、孕婦等，各站時間上午8至11點、下午2至5點（市立體育館孕婦專責站提前於4點結束），請符合資格者帶著當初接種通知、身分證與健保卡到站辦理。過去獲通知、還未施打的孕婦，今日也可至「體育館施打站」報到施打。
內湖國中今天開站第1天，主要服務南香山居民。到內湖國中施打的74歲呂姓老婦說，自己有三高等慢性病，今天施打莫德納比較放心；74歲蘇姓老翁說，政府好意，他不挑疫苗，可以保護就好，「新的疫苗站離家近，服務都很好，讓他老人家很感動」。
在樹林頭施打站的75歲林姓老婦說，她戶籍不在新竹市，里長通知可以來打，她很感恩有疫苗，不會挑疫苗，他先生打AZ也好好的，她今天打莫德納，反而有點擔心副作用。
75歲李姓老婦說，之前通知打疫苗時，剛好感冒不能打，今天趕快來補打，「免費的疫苗就是讚」，兩款疫苗好像都會稍微不舒服，只是更喜歡莫德納。
在北區施打站的83與78歲的洪爺爺、奶奶家屬說，他們原先就已經收到通知，但家人討論後，還是比較希望讓長輩接種莫德納，因此今天帶著長輩來接種。
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