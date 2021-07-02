苗栗推學校共同性差勤及識別證系統 新證可結合一卡通

苗栗縣政府鑑於所屬各級學校的教職員工識別證由各校自行製作且規格不一，缺乏美感及實用性，已推動完成學校共同性差勤及識別證系統建置案，7月起學校已廢除紙本差假申請，除了導入差勤電子化作業，縣府還製作識別證，將陸續寄發給各校，新的識別證還結合一卡通票證功能，提供便利多元的應用。

縣府人事處指出，7月1日起各級學校廢除紙本差假申請，落實辦公室無紙化，除了可縮短簽核時間，也強化教職員工差勤的管控，這項系統提供自動提醒功能，教職員工可藉由系統推播功能，得知勤惰異常、補休期限等訊息，可隨時掌握自己勤惰統計數據外，主管也可隨時查詢所屬人員的差勤狀況，提升差勤管理效能。

人事處表示，縣府製發的識別證除了具形象功能，還可持卡至縣府特約優惠廠商享各項折扣優惠，也可供各校整合保全門禁。另外，為提供教職員工更便利多元的應用，識別證結合一卡通票證功能，學校教職員工收到卡片後，可自由選擇是否啟用票證功能，一旦啟用並儲值或連結 LINE Pay Money自動加值，即可持卡至四大超商等逾萬家商店消費或搭乘捷運、You Bike等交通運輸工具。