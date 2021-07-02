龍潭出現冒牌水務局巡查員 初步調查動機不明　

桃園市龍潭區近日傳有冒牌水務局巡查員藉故與民眾攀談，疑從事不法。桃園市議員劉熒隆與水務局接獲檢舉，今呼籲民眾提高警覺，慎防個資遭人竊取及財物損失。

市議員劉熒隆服務處近日接獲民眾陳情，指農田整地時遇到自稱水務局巡查員的男子，不斷詢問農地及農舍有沒有經過審查，要求民眾出示相關許可文件，但始終未拿出證件表明身分，被民眾反問時，就以「忘記帶」、「有其他事情」蒙混脫身。

劉熒隆表示，雖然不清楚該名男子目的，但過去確實有不肖人士假冒公家機關人員騙取民眾個資和錢財，水務局應該設法清查及防範。

水務局近日也收到類似陳情，經內部調查，無巡查員在民眾提供的時間點在該區域活動。局長劉振宇表示，水務局巡查人員有「3不2會」原則，分別是「不會詢問民眾個資、不會要求匯款或保管帳戶、不會要求與查報無關情勢」和「會配戴識別證、會提供輔導資訊」。