竹北新瓦屋8空間釋出 縣府公開招標邀請藝文團體進駐

新竹縣文化局即日起至13日，辦理園區內8個空間委託經營管理公開招標，希望能評選優質民間團隊進駐，歡迎具藝文展演創作、藝術品叢書、文創商品、研習講座、食農教育或與客家文化推廣等經營與開發經驗者踴躍投件，獲選者可簽訂1年合約。

新瓦屋客家文化保存區是擁有200多年歷史的竹北林姓聚落，在高鐵開發後徵收為公有，成為全台第1個客家文化保存區，是以藝文、食農及親子DIY等多元化經營，為客家老聚落注入新活力，是大新竹地區極具指標性的創藝聚落。

園區內保留傳統文化風情的客家建築，吸引各具特色藝文店家申請進駐，舉辦展覽、市集或課程講座等，加上文化局定期推出客家文化活動，提供都市叢林中難得一見的世外桃源，深受親子家庭、文青網美歡迎。