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竹北新瓦屋8空間釋出 縣府公開招標邀請藝文團體進駐

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供

新竹縣文化局即日起至13日，辦理園區內8個空間委託經營管理公開招標，希望能評選優質民間團隊進駐，歡迎具藝文展演創作、藝術品叢書、文創商品、研習講座、食農教育或與客家文化推廣等經營與開發經驗者踴躍投件，獲選者可簽訂1年合約。

新瓦屋客家文化保存區是擁有200多年歷史的竹北林姓聚落，在高鐵開發後徵收為公有，成為全台第1個客家文化保存區，是以藝文、食農及親子DIY等多元化經營，為客家老聚落注入新活力，是大新竹地區極具指標性的創藝聚落。

園區內保留傳統文化風情的客家建築，吸引各具特色藝文店家申請進駐，舉辦展覽、市集或課程講座等，加上文化局定期推出客家文化活動，提供都市叢林中難得一見的世外桃源，深受親子家庭、文青網美歡迎。

文化局將辦理園區內8個空間委託經營管理，公開招標至7月13日，獲選廠商得簽訂1年合約，如通過評鑑得續約1次，有意的團隊需提出保留老房子特色與氛圍的進駐方案，引進創意活動、開發特色餐飲或文創商品，也可串聯已進駐店家，以文化帶動整個園區的商機和發展。

新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供
新瓦屋客家文化保存區8處空間公開招標，要向藝文團隊招手，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。圖／縣府提供

客家文化 文化局 食農教育

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