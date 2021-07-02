苗栗7議員聯合聲明 列6大理由要求撤換衛生局長

苗栗縣議會今天召開第5次定期會，宋國鼎、徐筱菁、陳光軒、陳品安、曾玟學、黎煥強、羅貴星等議員在會前發出聯合聲明，指責苗栗縣衛生局防疫失能「將帥無能，累死三軍」，要求縣長徐耀昌即刻撤換衛生局長張蕊仙；徐耀昌表示目前防疫優先，不宜陣前換將，議員提出的意見會請衛生局檢討改善，張蕊仙強調她會誠懇改進，但一些指控她問心無愧，衛生局團隊已非常努力，許多防疫前端作業不是外界看得到的，可從全台各縣市來檢視苗栗的努力。

聲明指出，近期因各種防疫缺失，苗栗縣再次成為全國媒體焦點，飽受負面評價，京元電事件爆發後，衛生局一度束手無策，必須由中央疫情指揮中心進駐協助控制疫情，苗栗防疫工作從號稱防疫資優生，瞬間成為確診數全國第3高，衛生局再三失能讓民眾及所有配合防疫單位無所適從，徒增大眾無謂恐慌與對政府的不信任感，負責防疫作業的衛生局長張蕊仙責無旁貸。

聲明羅列要求撤換衛生局長的6大理由，包括「做事找不到人，推卸責任一流」、「疫苗施打率全國最後一名、施打政策朝令夕改」、「疫調工作不精確，足跡公布標準不一致」、「匡列作業東漏西漏，隔離標準亂糟糟」、「事前無準備，疫情爆發只能臨時抱佛腳」、「疫苗接種資格審核鬆散，助長特權」，聲明強調這些防疫期間的重大缺失，加上長期以來各項專業度不足的表現，「我們認為衛生局張蕊仙局長已明顯不適任，請徐耀昌縣長即刻撤換」。

針對議員發出聯合聲明，徐耀昌表示目前防疫期間，很多事難以面面俱到，他代表縣府及衛生局向議員說聲抱歉，但目前防疫優先，陣前換將很不好，他覺得各項指控大多有偏頗之處，但會要求衛生局同仁自我檢討，各項業務要「上緊發條」，不要讓民眾感覺防疫有缺口。

張蕊仙回應指出，相關指責她會虛心檢討，不盡人意的部分也會衷心、誠懇改進。衛生局團隊真的很努力在各項防疫工作，公理自在人心，京元電移工發生群聚感染之初，衛生局和醫院就迅速完成許多前端作業，縣內後龍出現首例及造橋群聚案， 衛生局都快速在兩地設置快篩站，這些都需要專業判斷和敏感度，也不是外界能得見的。