竹市9站全面開打莫德納 沒打AZ長輩：終於等到了

新一批莫德納疫苗已經配發到新竹市，竹市安排9處疫苗施打站全面開打，各站都有不少符合資格的長輩與一到六類人員報到，部分老人家先前已被通知打AZ疫苗，因擔心打完AZ疫苗會有狀況，得知莫德納疫苗開打，今天都早早來報到施打，覺得安心不少，市府指出，各站以施打莫德納為主，若選打AZ疫苗，將安排至東區衛生所接種。

新竹市政府共有9處疫苗施打站，今天首度全面開站，其中位於內湖國中的疫苗施打站今天第1天開站，在戶外球場設置接種與觀察區，民眾可依據動線規畫，沿著帳篷下方的無障礙走道依據完成報到、接種，今天早上過程順利，不到10分鐘可以完成接種。

陳姓老婦高齡80歲，在媳婦陪同下前來內湖國中施打疫苗，她說，因自己有肺栓塞問題，醫師不建議打AZ疫苗，之前雖已接獲市府通知可以施打，她決定放棄，一直都在等莫德納何時進來？也一直都在關注相關消息，如今終於等到莫德納，一早就來了。

「施打站服務很好，大家都好親切！」陳姓老婦說，內湖國中的施打站人不多，完全不用排隊就可以打到，工作人員與志工都相當親切，在戶外等候也很涼，感覺很好。

英慈耳鼻喉科醫師郭慈雲連日來支援篩檢站與施打站工作，他說，確實先前因為有相關疑似施打完AZ疫苗後猝死新聞，影響長輩施打意願，但這類新聞容易誤導長輩，目前還沒有明確數據顯示死亡與疫苗有關，只是時機點的問題，仍建議長輩施打疫苗。