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參與桃園楓樹腳公園改造 民眾填問卷抽7-11禮券

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市工務局執行「共融式公園推動計畫」，選定八德區佔地3.5公頃的楓樹腳公園進行改造，為符合民眾需求，正舉辦線上問卷調查，前400名填寫者可參加抽獎，有機會將7-11禮券帶回家。圖／工務局提供
桃園市工務局執行「共融式公園推動計畫」，選定八德區佔地3.5公頃的楓樹腳公園進行改造，為符合民眾需求，正舉辦線上問卷調查，前400名填寫者可參加抽獎，有機會將7-11禮券帶回家。圖／工務局提供

桃園市工務局執行「共融式公園推動計畫」，選定八德區佔地3.5公頃的楓樹腳公園進行改造，為符合民眾需求，正舉辦線上問卷調查，前400名填寫者可參加抽獎，有機會將7-11禮券帶回家。

工務局指出，楓樹腳公園原為國防部軍備局營區，2009年解除任務轉做公園。

公園面積廣大，又位於八德都市計畫區與大湳都市計畫區中間，除了閩南、客家和外省，也匯集了原住民、新住民等族群，為打造適宜城市和吸引年輕人紮根，因此推動公園改造計畫。

工務局表示，此次公園改造重點有三個重點，分別是「創造城市故事腳落」、「發現居住好空間」和「提升居民自然美學」。新冠肺炎疫情影響，改造計畫無法舉辦說明會，但為了讓民眾有表達意見的機會，所以改用問卷形式蒐集民眾意見與想法。

問卷調查蒐集時間自即日起至9日晚上11時59分止，民眾可上網或掃描QR碼填寫，前400張有效問卷（詳填姓名、電話、地址）可參加抽獎，獎品是200份7-11百元禮卷，1戶限1人中獎，活動預計19日桃園市工務局臉書線上直播抽獎。

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