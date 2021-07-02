桃園新創之星賽 中原資管作品減少視聽損者防疫的不便

中原大學產學營運處主辦「2021桃園新創之星-創天下實作競賽」，歷時兩個多月篩選，最終透過線上審查，共有18個優秀團隊脫穎而出，成為少數在疫情下順利完成的大型創業競賽活動。中原大學拿下一銀、一銅、兩佳作、一優勝的佳績。

最終獲獎團隊可獲得企業贊助獎金，還能持續與各家企業深入合作，實踐參賽時所提的構想，讓學生與就業市場接軌。各組冠軍直接晉級參加「戰國策」全國創新創業競賽總決賽，各組前3名，也將獲桃園新創基地種子培育資源，加速團隊由創意構想走向創新創業。

中原大學產學營運處高靖航總監表示，本次競賽吸引全國45所大專院校參與，近150組團隊報名200件作品，許多學生將作品聚焦在弱勢團體上，想法不僅貼近需求者，還能發揮專業能力。奪得科技應用組冠軍及創新創意組優勝的明志科技大學「Design bar !」團隊，以兒童弱視為出發點，打造「E-YES兒童弱視訓練器」遊戲行輔具，透過AR創造具探索與訓練價值的遊戲，進行眼部肌力與辨色訓練，並以視力檢測遊戲模塊來追蹤兒童視力變化，創意發想著實為緊張壓抑的防疫生活注入亮點。

中原大學「有愛無礙」團隊獲科技應用組亞軍，團隊用智能眼鏡，結合手機APP的便攜式輔助設備—「UrEyesUrEars耳視目聽」，輔助視損與聽損朋友掌握資訊。隊長莊玉馨說，視損者能以說話的方式與智能AI互動，並套用在導航模組上指引至目的地；作品另內建影像辨識模組辨識紅綠燈與障礙物，將結果透過揚聲器警示，降低在外行走的危險，聽損朋友經由智能眼鏡及APP的協助，即時將他人聲音轉化為手語影像或文字，快速「看見」他人欲傳達之內容，並透過文字轉語音模組將輸入訊息以揚聲器播放，提升聽損朋友與他人溝通之流暢度，期望能大幅增加弱勢團體的生活便利。