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獨／喬友防疫旅館老闆認了！擔心大家衝出來通知「警鈴是測試」

新竹縣防疫旅館加強消防安檢 要讓入住者安心檢疫隔離

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供
新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供

彰化發生防疫旅館大火造成4死22傷不幸悲劇，新竹縣為確保縣內防疫旅館的消防安全，也在昨天就由交旅處及消防局，派員前往防疫旅館全面稽查檢視消防安全設備，也發現2家旅館少部分設備組件故障不合規定，立即要求改善，要保障旅館住客安全。

交旅處表示，從去年8月開始就已經持續針對縣內防疫旅館不定期進行總體檢，而6家配合的防疫旅館除了確實落實中央疫情指揮中心的各項防疫SOP作業，縣府也都會依據各項目逐一稽查，迄今縣內防疫旅館都沒有出現違規情形。

鑑於彰化喬友大樓火警事件，新竹縣昨天2單位都派員聯合前往新竹縣各防疫旅館稽查；消防局表示，目前所稽查的防疫旅館均有依規定期辦理消防安全設備檢修申報，雖有發現部分設備故障，但稽查發現所列少數缺失項目，業者已在改善中，同時消防局也要求旅館管理權人及防火管理人，在改善期間持續依據防火管理措施，加強自主安全管理。

新竹縣長楊文科表示，縣府要求防疫旅館不只要做好各樓層防疫SOP作業，在消防安全設備方面更必須安全無虞，在經過這次的查核後，要求業者部分不合規定缺失，以最快速度改善，如經複查不合格者，將依消防法處罰，務必讓居家檢疫及隔離者可以安心防疫，共同守護大家的安全。

新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供
新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供
新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供
新竹縣消防局與交旅處派員前往縣內6家防疫旅館稽查消防安全，不讓彰化防疫旅館火警悲劇上演。圖／縣府提供

防疫旅館 新竹 居家檢疫

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