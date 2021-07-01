蔡易餘民進黨籍保衛戰成功 3個月減重10.5公斤

蔡英文總統3月開玩笑要求嘉義縣立委蔡易餘在3個月內減肥至100公斤以下，否則開除黨籍，經過3個多月，蔡易餘下午在臉書貼出站在體重計的照片，開心說「要跟大家報告！易餘宣布減重挑戰成功啦！3個月時間減了10.5公斤，今天98.5公斤！」。

蔡易餘說，「感謝桃園市長鄭文燦開啟我的減肥之路，也謝謝蔡英文總統的激勵」，他也是證明給自己和給大家看，只要下定決心，一定能做得到，接下來他也會持續維持身材，再苦也要撐過了，黨籍保衛戰成功，但現在防疫期間減少活動，擔心復胖，他感謝大家關心他的健康。

他說，蔡英文總統發出減重「最後通牒」已是第3次提醒。蔡易餘為了減重，在國會辦公室門上貼出「僅接受低GI食品入內、拒絕高熱量食物」的公告，貼出後其他立委紛紛貼出關心他的加油打氣海報。