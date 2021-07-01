噪音車退散！新竹市聲音照相科技執法上路 累計開罰8件

科技執法當道，新竹市移動式聲音照相科技執法4月上路，市府強調「抓吵不抓改」，已取締8輛高噪音車輛，至少開罰1800元起跳，並通知限期改善；市府已經盤點轄內10大噪音陳情熱點，每周至少執法1次，清大校門前光復路是取締點之一。

聲音照相執法今年正式上路，為確保執法公信力，竹市府的聲音照相系統在通過環保署比測驗證後，已經執法上路，市府強調，取締設備經「三重認證」品管合格，違規案件判定流程也採「雙重把關」機制，會扣除背景環境干擾如背景音量修正、確認風速及降雨等條件，並保留事件前後3秒的影像或音檔，釐清是否有其他音源干擾。

竹市盤點轄內10大高噪音陳情熱點，包含光復路、中華路、經國路、竹光路、明湖路、西濱道路、元培街、民族路、北大路、柴橋路等共10處，市府環保局指出，聲音照相科技執法主要以噪音陳情熱點、醫院、學校及協助改裝之店家周圍為稽查地點。

竹市府環保局也已經在清大前中央分隔島、光復路一段548號與明湖路390號設「前有聲音照相，請降低音量行駛」的告示牌，環保局統計，4月以來累計違反噪音管制法第11條計8件，並依照噪音管制法第26條規定，處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

環保局呼籲，在車道限速50公里以下道路，管制標準為86分貝，速限超過50公里、70公里以下道路，管制標準為90分貝，分析取締以來，管制標準為86分貝路段，超標分貝數平均為3.5分貝，有車輛超標達93.6分貝，管制標準為90分貝路段，超標分貝數平均為6分貝，有高噪音車輛超標達101.1分貝，都依法開罰。