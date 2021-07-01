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這14里準備儲水! 桃園7月6日停水8小時 影響8500用戶
桃園市經發局今下午表示，台灣自來水公司第二區管理處配合桃園捷運綠線進行八德區捷運G03至G05站管線遷移工程施工，預定7月6日上午9時至下午17時止共計8小時，將在桃園區、八德區14里實施停水或水壓降低，預計影響8500戶用水，請民眾預先儲水備用，避免生活不便。
市府經發局表示，台水公司配合這項捷運綠線八德線施工，自7月6日上午9時至下午17時共8小時，停水區域為桃園區中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里共6里，八德區大宏里、大正里、大福里共3里，總共用戶約8200戶；水壓降低區域為八德區大智里、陸光里、大慶里、大成里、大同里共5里，總共用戶約300戶。
該項工程施工停水期間，請民眾預先6小時前完成儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，該局會持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，亦請民眾節約用水，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
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