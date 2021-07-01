有鑑彰化大火 桃市23家防疫旅館全面巡檢

彰化喬友大火釀4死，引發防疫旅館消防安全疑慮。針對事件，桃園市消防局與觀旅局今也進行防疫旅館的巡察和檢查，市長鄭文燦強調「我想我們除了防疫要做好，防災也要做得好」。

桃園市現有23家防疫旅館，均為獨棟營運。觀光旅遊局表示，桃園的旅館一定是在消防安檢合格的條件下，變更為防疫旅館，也不會為了符合防疫旅館條件，更動消防安全設備及動線。

觀旅局指出，一般旅館申請變更防疫旅館營運時，審核只評比旅館環境、消毒、動線及人員管理等項目是否恰當，環境動線不符規定，會要求改善，但前提是不能影響消防安全動線，若無法在滿足前提要件下改善，則無法變更。

觀旅局也說，桃園目前有23家防疫旅館，15家是一般旅館、8家是外籍移工旅館，目前入住率分別為25.9%、24.7%。原先每月審查是由觀旅局、衛生局聯合稽查，消防局安檢獨立作業，但因彰化喬友大火事件，未來考慮3局聯合稽查。

市長鄭文燦表示，防疫旅館災難逃生相關計畫本來就是旅館每年都要進行的消防安檢內容，每個旅館也有防火管理人，消防局、觀旅局和各防疫旅館針對彰化火災事件也立刻進行了巡查跟檢查，我想我們除了防疫要做好、防災也要做得好。