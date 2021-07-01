快訊

郭台銘買BNT疫苗快抵台了？劉宥彤這樣說

7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC 外國網友怒斥：根本謀殺

有鑑彰化大火 桃市23家防疫旅館全面巡檢

聯合報 / 記者陳俊智楊湛華／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，針對彰化火災事件，桃市消防局、觀旅局和各防疫旅館立刻進行了巡查跟檢查。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦表示，針對彰化火災事件，桃市消防局、觀旅局和各防疫旅館立刻進行了巡查跟檢查。圖／桃園市政府提供

彰化喬友大火釀4死，引發防疫旅館消防安全疑慮。針對事件，桃園市消防局與觀旅局今也進行防疫旅館的巡察和檢查，市長鄭文燦強調「我想我們除了防疫要做好，防災也要做得好」。

桃園市現有23家防疫旅館，均為獨棟營運。觀光旅遊局表示，桃園的旅館一定是在消防安檢合格的條件下，變更為防疫旅館，也不會為了符合防疫旅館條件，更動消防安全設備及動線。

觀旅局指出，一般旅館申請變更防疫旅館營運時，審核只評比旅館環境、消毒、動線及人員管理等項目是否恰當，環境動線不符規定，會要求改善，但前提是不能影響消防安全動線，若無法在滿足前提要件下改善，則無法變更。

觀旅局也說，桃園目前有23家防疫旅館，15家是一般旅館、8家是外籍移工旅館，目前入住率分別為25.9%、24.7%。原先每月審查是由觀旅局、衛生局聯合稽查，消防局安檢獨立作業，但因彰化喬友大火事件，未來考慮3局聯合稽查。

市長鄭文燦表示，防疫旅館災難逃生相關計畫本來就是旅館每年都要進行的消防安檢內容，每個旅館也有防火管理人，消防局、觀旅局和各防疫旅館針對彰化火災事件也立刻進行了巡查跟檢查，我想我們除了防疫要做好、防災也要做得好。

防疫旅館 安檢 鄭文燦

延伸閱讀

桃園公部門暑期工讀起跑 422人參與見證市府防疫工作

桃園預約莫德納接種 12區衛生所第一時段均秒殺

桃市公佈線上預約打疫苗網址 明早10時開放

鄭文燦：桃園疫苗線上預約系統7月1日上午10時啟用

相關新聞

弱勢生暑假午餐挨餓 桃園老師扛白米送愛心遭野狗咬傷

桃園市國中小學各校7月3日起放暑假，一些低收等清寒弱勢學生擔心暑假挨餓，大園、觀音部分偏遠小校有的持續將愛心午餐代金匯到...

苗栗「幸福小黃」促進偏鄉交通 通霄鎮、泰安鄉提案

苗栗縣推動「幸福小黃」計畫，改善偏鄉交通，通霄鎮公所規畫營運「車輪坑口至三義火車站」路線案，獲公路總局核定補助，目前辦理...

新一批莫德納疫苗來了 竹市這9站明起全面開打

美國捐贈250萬劑莫德納疫苗陸續配發，新竹市將獲1.4萬劑，市長林智堅說，9處疫苗施打站明天全開，開站時間為早上8點至1...

喜憨兒推防疫冷凍鮮食箱宅配 捐手作餐盒為醫護打氣

疫情嚴峻，喜憨兒烘焙餐廳門市營運也受影響，但喜憨兒們不畏困境，開發新菜單同時持續工作訓練，不僅推出防疫冷凍鮮食箱宅配服務...

趙正宇穿針引線捐3000試劑 桃園4教養院榮家防疫受惠

桃園市立委趙正宇與必礦科技（PGTalk）今天上午共同捐贈快篩試劑3000劑，全數捐給景仁殘障教養院、八德殘障教養院、桃...

桃園預約莫德納接種 12區衛生所第一時段均秒殺

桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約接種莫德納疫苗，系統今天上午10時啟用，全市除復興區採專案接種未開放之外，其他12區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。