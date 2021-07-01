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NBA湖人場域級防疫淨化設備 叡亞環保技術贈聖保祿醫院

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
台灣叡亞贈聖保祿醫院防疫淨化設備。圖／台灣叡亞環保技術公司提供
台灣叡亞贈聖保祿醫院防疫淨化設備。圖／台灣叡亞環保技術公司提供

台灣叡亞環保技術公司在桃園市議員簡志偉、市政府秘書處安排下，今天到聖保祿醫院捐贈總價值約80萬元的固定、移動式防疫產品，提供急診、加護病房與篩檢站，加強抗疫設施。

台灣叡亞環保技術表示，今天捐贈的是BPI雙極離子滅菌設備，經認證能主動淨化空氣和物體表面，滅除會傳染人類的冠狀病毒，不僅保護前線醫護人員，更能夠照護前來篩檢的民眾。

台灣叡亞環保技術提供美國BPI防疫淨化產品，及英國ifD技術的無耗材淨化PM2.5回風淨化器。BPI防疫產品除固定式設備，也提供移動式設備，可彈性因應場域移動，淨化空氣，技術已經廣泛受全球各大學、機場、醫院、企業機構信賴，部署如美國軍事醫療中心、帝國大廈與NBA湖人隊等場域。

聖保祿醫院感謝簡志偉議員的用心，也感謝桃園市政府促成捐贈案，樂見這類設備為民眾安心就醫環境增添效力。

台灣叡亞環保技術指出，新冠肺炎肆虐全球，疫情居高不下，台灣從今年5月中確診加遽，現在Delta病毒襲擊持續抗疫，醫護人員在第一線身處高危險的工作環境，即便有了難以穿脫的「兔寶寶」裝，無可避免仍有染疫風險，所幸在「同島一命」的號召下，民眾也紛紛自我約束，降低群聚，為身邊的彼此而努力。

叡亞防疫淨化設備（右）可以達到抑制新冠肺炎病毒的效果。圖／台灣叡亞環保技術公司提供
叡亞防疫淨化設備（右）可以達到抑制新冠肺炎病毒的效果。圖／台灣叡亞環保技術公司提供

醫護人員 新冠肺炎 疫情

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