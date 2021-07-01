弱勢生暑假午餐挨餓 桃園老師扛白米送愛心遭野狗咬傷

桃園市國中小學各校7月3日起放暑假，一些低收等清寒弱勢學生擔心暑假挨餓，大園、觀音部分偏遠小校有的持續將愛心午餐代金匯到戶頭，有的送愛心基金到戶，觀音區富林國小最近更將校方購置白米，送給5名弱勢孩子每人30公斤，校方今天下午表示，由「猛男」老師親自扛米送白米到家，竟遭野狗追逐、咬傷就醫，辛苦溫馨送愛心。

暑假將自7月3日起到9月1日，疫情影響下，許多國中小學低收、中低收、清寒弱勢孩子擔心挨餓、午餐「在那裡」，現行各校提供暑假午餐方式不同，有的要學生提出申請，有的用校方愛心基金，各校幫助弱勢孩子暑假吃午餐「各顯神通」。

富林國小校長麥佩琪表示，該校低收弱勢學生5人，校方考量孩子暑假期間午餐需求，將之前停課期間營養午餐購置的白米，提供每人30公所，為節省運費，請體育老師親自扛白米送到5名學生住家，未料竟遭野狗追逐、咬傷就醫，校方給予慰問，校方另將2個月愛心午餐代金，直接匯入弱勢學生家長戶頭，讓學生暑假不會挨餓。

大園潮音國小採取動用校方愛心基金，以代金方式慰助2名清寒弱勢學生的暑假午餐，校長莊凱安表示，該校一對弱勢家庭兄弟暑假用餐有困難，校方決定利用愛心基金，提供每人2500元共5000，度過難關。大園區潮音國小校長鄭家興表示，該校針對列冊申請暑假愛心午餐12名清寒弱勢學生，運用機場噪音補助，將暑假2個月的愛心午餐金額直接匯入家長戶頭，由家長自行購買午餐，避免學生暑假挨餓。