台大醫院竹東院區急診、手術暫停 門診也停收新病患

台大醫院新竹台大分院竹東院區被指定為新竹縣傳染病應變醫院，因發生院內護理之家住民及看護確診，為確保醫療量能，院方宣布即日起竹東院區的急診、手術、住院、檢查、復健及體檢暫停，門診和洗腎也停止新病人收治。

新竹台大分院表示，竹東院區從6月中旬發生院內的護理之家有住民發燒確診以來，導致匡列需居家隔離的醫護、工作人員累計達50多人，基於考量居隔人數眾多，會加重其他醫護人員的工作負擔，為確保醫療量能，讓目前的醫護人力可以好好照護現有院內病人，故進一步實施醫療降載。

竹東院區院方目前正配合中央流行疫情指揮中心規範，將確診者及同區住民轉至專責病房1人1室隔離，並配合疾管署疫調，擴大人員匡列及採檢、加強環境清消及採檢，尤其相關匡列人員及工作人員持續每3天採檢一次。

院方也同時針對對於需隔離的醫護及工作人員，已設立line群組提供溝通管道，並請心理師以手機進行相關人員心理支持及關懷。

新竹台大分院說明，目前竹東院區的急診、手術、住院、檢查、復健及體檢都從即日起暫停，門診和洗腎中心也停止收治新病患，何時會恢復看診業務，院方則說還要視疫情情況，同時更需要社會大眾給予第一線醫護支持，至今已收治的70多名確診者，醫護人員皆盡心盡力照顧。