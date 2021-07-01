桃園公部門暑期工讀起跑 422人參與見證市府防疫工作

桃園市政府辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，今年共計有422人將到各局處、區公所和戶政、地政等單位服務，雖疫情影響，但市長鄭文燦今天仍透過線上直播方式參加職前說明會，歡迎及勉勵所有工讀生。

鄭文燦表示，歷年報名參加暑期工讀計畫的學生都相當踴躍，今年雖有疫情影響，仍有1479位學生報名，經初審和公開抽籤才選出422人，機會相當難得。今年暑期工讀期間適逢疫情，市府全力推動防疫、紓困及振興工作，學生們將共同參與，見證不同以往的暑期工讀。