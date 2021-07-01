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苗栗「幸福小黃」促進偏鄉交通 通霄鎮、泰安鄉提案
苗栗縣推動「幸福小黃」計畫，改善偏鄉交通，通霄鎮公所規畫營運「車輪坑口至三義火車站」路線案，獲公路總局核定補助，目前辦理招標，泰安鄉規畫營運錦水、大興、中興、士象、梅象路線案，希望連結部落交通，提報公路局審查中。
交通部修正「汽車運輸業管理規則」，偏鄉地區准許個人、社會團體成立市區汽車客運業，亦即白牌車能申請經營客運，透過多元運具促進就醫、就學、買菜及觀光旅遊交通更加便捷，苗栗縣政府工務處鼓勵輔導，通霄鎮、泰安鄉公所表達發展「幸福小黃」計畫公所研擬營運計畫，透過縣府向公路總局提案爭取補助營運費用。
工務處指出，通霄鎮幸福巴士-幸福小黃計畫，申請總經費27萬270元，公路總局核定補助95%、25萬6757元，5%自籌款由公所分攤，規畫延續苗栗客運「5820 通霄－大坑尾（經福興）」路線服務，接送通霄鎮福興地區鄉親至三義鄉市區，同時滿足偏鄉最後一哩路公共運輸及觀光需求。
通霄鎮長陳漢志說，幸福巴士-幸福小黃計畫營運案，鎮公所招標中，如果順利招標，還會評估地方需求，做路線調整，基於使用者付費原則，搭乘民眾也會收基本費用。
另外，泰安鄉幸福巴士-幸福小黃計畫，向公路總局提報申請總經費215萬元，規劃營運錦水、大興、中興、士象、梅象路線，主要接駁高齡者至各部落文化健康站、各村之間，連結部落交通，提供鄉親方便的服務，遊客也可以利用深入了解泰安鄉當地的原住民文化，享受有效率、省成本的公路公共運輸服務。
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