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新一批莫德納疫苗來了 竹市這9站明起全面開打
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗陸續配發，新竹市將獲1.4萬劑，市長林智堅說，9處疫苗施打站明天全開，開站時間為早上8點至11點、下午2點至5點，將替73、74歲長輩與孕婦接種，也開放尚未接種的一至六類人員帶接種通知、身分證與健保卡前來施打。
因應疫苗接種需求，新竹市陸續設置疫苗施打站，以統一造冊通知方式，替符合資格者施打，目前共有9站，地點分別在園區網球場、舊華麗雅緻停車場、公有拖吊場、南寮旅服中心、香山田徑場、慈濟新竹靜思堂、樹林頭夜市、內湖國中與新竹市立體育館，其中內湖國中為新設站服務南香山民眾，市立體育館則專屬服務孕婦接種疫苗。
市長林智堅今天主持防疫會議表示，今天早上已經先獲配8400劑疫苗，明天將啟動9處疫苗施打站，已通知超過300名已造冊孕婦、2449名74歲長輩、550名75歲以上不在籍前來施打，另73歲長輩的施打通知書最晚周日會收到，預計5日起安排施打。
不少符合資格的接種對象關心是否能「補打」？林智堅說，明天起也開放過去曾獲通知、但當時無意願或時間無法配合的第一至六類人員赴站報到施打，過去獲通知、還未施打的孕婦，也歡迎明天直接至「體育館施打站」報到施打，體育館施打站為孕婦專屬，服務時間為上午8點至11點、下午2點至4點。
林智堅也提到，行政院長蘇貞昌昨天視察體育館疫苗施打站，他在現場也向院長建議，期待未來在疫苗充裕的前提下，可依照城市的人口比例，訂出配發各縣市疫苗的數量，只要地方政府疫苗接種完畢，中央就繼續配發，以利盡早達到群體免疫。
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