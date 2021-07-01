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喜憨兒推防疫冷凍鮮食箱宅配 捐手作餐盒為醫護打氣

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「喜憨兒應援醫護計畫」每周持續贈送鮮食餐盒與醫護人員分享工作訓練的成果，也用美食為醫護加油打氣。圖／喜憨兒基金會提供
「喜憨兒應援醫護計畫」每周持續贈送鮮食餐盒與醫護人員分享工作訓練的成果，也用美食為醫護加油打氣。圖／喜憨兒基金會提供

疫情嚴峻，喜憨兒烘焙餐廳門市營運也受影響，但喜憨兒們不畏困境，開發新菜單同時持續工作訓練，不僅推出防疫冷凍鮮食箱宅配服務陪民眾居家防疫，更將親手作的美味餐盒贈予東元綜合醫院，為第一線抗疫的醫護人員應援打氣。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，防疫期間，餐廳從內用轉型為外帶餐盒服務，對於庇護員工來說是一項前所未有的挑戰，也是心智障礙者發展多元職能的好機會。

喜憨兒們不僅在備料、餐點製作、出餐、服務練習，更加強訓練防疫措施，不論是酒精、口罩、防飛沫面罩、加強環境清潔消毒、入店實聯制與規畫分流上班進行餐廳人員降載，務求防疫工作滴水不漏，而餐廳推出新菜單線上訂餐自取服務與居家防疫冷凍鮮食防疫箱，也盼民眾購買支持。

喜歡你餐坊竹北勝利店的小筠，在防疫期間與庇護員工們一起學習防疫知識，回到家中也會細心叮嚀家人作好消毒與防護，與媽媽一起看新聞關心時事，看見辛苦的第一線防疫醫護人員後，小筠主動向就服員提出想送餐給醫護人員的建議，隨即發起「喜憨兒應援醫護計畫」，每周持續贈送鮮食餐盒與醫護人員分享工作訓練的成果，也用美食為醫護加油打氣。

東元醫院院長黃忠山說，在疫情嚴峻時刻，感謝喜憨兒基金會的善心義舉，為忙碌難以離開崗位訂餐的醫護送上溫暖餐食，該院也鼓勵同仁投入社會公益，一起度過疫情難關，用愛心使社會共好。

喜憨兒烘焙餐廳將親手作的美味餐盒贈予東元綜合醫院，為第一線抗疫的醫護人員應援打氣。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒烘焙餐廳將親手作的美味餐盒贈予東元綜合醫院，為第一線抗疫的醫護人員應援打氣。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒 醫護人員 疫情

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