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趙正宇穿針引線捐3000試劑 桃園4教養院榮家防疫受惠

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
立委趙正宇與必礦科技捐贈快篩試劑3000劑，提供景仁殘、八德障教養院及桃園、八德榮家使用防疫。記者曾增勳／攝影
立委趙正宇與必礦科技捐贈快篩試劑3000劑，提供景仁殘、八德障教養院及桃園、八德榮家使用防疫。記者曾增勳／攝影

桃園市立委趙正宇與必礦科技（PGTalk）今天上午共同捐贈快篩試劑3000劑，全數捐給景仁殘障教養院、八德殘障教養院、桃園榮家、八德榮家院生、住民及工作人超過2000多人防疫使用，趙正宇表示，因應榮家、教養院的年長住民、弱勢院生外出篩檢不便，有了這批快篩試劑碰到個案馬上篩檢，有問題立即送醫治療，避免群聚感染，做好防疫安全。

必礦科技公司製造新冠病毒快篩試劑，為回饋地方，在趙正宇穿針引線下，提供3000試劑捐贈景仁、八德兩家殘障教養院院生、工作人員各400人及桃園、八德榮家長者、工作人員各有600、700人作為防疫使用，榮家和教養院代表接受和表達感謝。趙正宇說，透過捐贈希望拋磚引玉喚起企業一起關注社會弱勢族群安心度過疫情

八德榮家主任陳靜如說，該榮家現有住民及工作人員700人，已 85%%接種第一劑疫苗，因應疫情已暫時不收新進住民，因應疫情榮家護理人員完成使用試劑訓練，遇陽性立即做PCR檢測，可防堵群聚感染，桃園榮家主任陳平、景仁殘障教養院長陳菊貞表示，有了這批試劑可提供長輩、院生加速防疫需要，榮家和院方十分感謝。

立委趙正宇（中）捐贈快篩試劑，由桃園、八德榮家代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影
立委趙正宇（中）捐贈快篩試劑，由桃園、八德榮家代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影
立委趙正宇（中）捐贈快篩試劑，由景仁、八德殘障教養院代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影
立委趙正宇（中）捐贈快篩試劑，由景仁、八德殘障教養院代表接受和感謝。記者曾增勳／攝影

趙正宇 疫情

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