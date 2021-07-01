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苗栗縣打造移動式空氣品質監測車 機動出勤抓空汙

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局為提高追查空汙的效率及機動性，今年特別打造一輛多功能「移動式空氣品質監測車」。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局為提高追查空汙的效率及機動性，今年特別打造一輛多功能「移動式空氣品質監測車」。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣環保局為提高追查空汙的效率及機動性，今年特別打造一輛多功能「移動式空氣品質監測車」，車內除搭載微型感測器、紅外線熱影像攝影機、FID、PID等監測設備，車頂還繪製停機坪供空拍機起降，將數據整合於線上系統資料，在汙染現地快速搜尋全縣既有的500個空氣品質感測器測得的數據資料，進行現地交叉比對，以精準掌握汙染來源與成分，有效進行後續處理。

環保局指出，今年4月間接獲銅鑼工業區民眾陳情，環保局派員前往了解現況，與居民訪談、了解異味情形及發生時間後，隨即派駐這輛移動式空品監測車前往執行監測作業，並依民眾反應況狀隨時調整位置，確切解析該區域的空氣狀況，並針對有異之處進行排除。

當地民眾反映的異味情形包含酸味、燒塑膠味、油漆味等，監測期間環保局多次前往當地了解現況，民眾反映監測期間異味顯著減少，可見達到嚇阻作用；此外，監測期間利用空品監測車的機動性，並搭配微型感測器、車上設備、科學儀器檢測數值及風速風向分析，得知監測時風向為西北風，經分析後鎖定特定產業，6月初多次稽查，查獲一家塑膠公司未領有固定汙染源操作許可證就逕自操作營運，環保局依法告發處分，並命令這家公司申請許可中不可有試車行為，否則加重處罰。

環保局局長陳華盛表示，現今因應疫情為減少人與人接觸，以避免擴大社區群聚感染及造成防疫破口，移動式空品監測車在稽查量能上提供一大助力，且善用科技儀器取得分析數據，也大大提升汙染陳情案的的即時調查，取締違規業者並針對問題進行輔導改善，為鄉親打造清新空氣好環境。

環保局表示，目前打造完成的「移動式空氣品質監測車」，操作維運人員、設備採租賃方式試辦1年，如成效持續展現，未來將規畫直接採購設備並建制人員辦理。

苗栗縣環保局為提高追查空汙的效率及機動性，今年特別打造一輛多功能「移動式空氣品質監測車」。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局為提高追查空汙的效率及機動性，今年特別打造一輛多功能「移動式空氣品質監測車」。圖／苗栗縣環保局提供

空氣品質 空拍機 疫情

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