桃園預約莫德納接種 12區衛生所第一時段均秒殺

桃園開放65歲以上長者及孕婦線上預約接種莫德納疫苗，系統今天上午10時啟用，全市除復興區採專案接種未開放之外，其他12區第一時段預約均秒殺，但部分地區第二、第三時段仍有名額。桃園市長鄭文燦表示，疫情控制與疫苗接種普及率有一定程度關聯，希望接種率逐步提升。

中央疫情指揮中心新一批莫德納疫苗已配賦各地，桃園接種計畫明起採雙軌進行，除73歲以上長者可憑通知單到接種站打疫苗外，65歲以上長者及孕婦只要設籍桃園，都能透過市府提供的線上預約系統，到指定的合約院所接種。線上預約系統今早10時上線，網址如下。

鄭文燦表示，新冠肺炎的重症患者多為60歲以上長者，因此中央規劃疫苗從高齡長者開始施打。桃園目前有29個社區接種站，近日天氣炎熱，已指示各站注意，準備好飲水、電扇和遮陽設備，讓接種環境更友善。

鄭文燦也說，疫苗數量總是有限，各個地方還是會採取限量接種方式，但如果是憑接種單到社區接種站，「保證來了一定打得到」，主要還是要請大家到接種站接種。

針對79歲以上未接種疫苗的桃園籍長者，桃園各接種站也開放2日到4日每天上午11時補接種，但前提是不影響現階段施打作業，補接種政策也未開放不在籍長者。鄭文燦表示，如果補接種還開放全國長者接種的話，桃園疫苗數量可能會不夠，會影響桃園分靈接種的進度。

鄭文燦說，桃園明起3天將針對73歲到78歲六個年齡層，由高至低向下接種，再下一輪則會有8個年齡層，會接種到65歲以上長者，因為人數變多，預計一天安排一個年齡層接種。