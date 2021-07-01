哀悼648人染疫亡 竹市議會國民黨團千紙鶴祈福

新冠肺炎疫情染疫、死亡人數持續攀升，迄今我國已有1萬4804人確診，累計648人往生，新竹市議會議長許修睿與國民黨團議員發起千紙鶴祈福活動，在防疫期間親手折紙鶴，近日已將成串紙鶴掛在議會長廊，替600多名往生者祈福，國民黨團指出，希望用柔性溫暖方式哀悼，由於台灣疫苗覆蓋率僅4%，也盼疫苗能盡快全面開打。

許修睿說，從5月中爆發本土疫情以來，他相當關注這波疫情發展，每天透過臉書一再提醒民眾防疫重要性，但也不捨陸續有國人因染疫死亡，基於傳染病防治法，往生者必須要在24小時內火化，許多親人無法見最後一面、送最後一程，悲痛欲絕，他發起千紙鶴祈福活動，希望為確診、重症者祈福，也盼藉此哀悼往生的600多條性命。

新竹市議會國民黨團也將過程製作成祈福影片，除了黨團議員入鏡拍攝之外，國民黨主席江啟臣在影片中也捧著紙鶴現身，黨團希望藉影片呼籲防疫工作人人有責，提醒民眾不要鬆懈，持續抗疫，期待早日回歸正常生活，也請命政府要提高疫苗覆蓋率。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，國民黨團希望用柔性溫暖的方式，提醒政府苦民所苦知民所需，再多的責難也挽回不了犧牲者的生命，但是可以想辦法降低確診與罹難者的人數，國人都在期待的疫苗應盡快全面開打，提升目前只有4%的疫苗覆蓋率。

「就如同證嚴法師所說，救人不能等，疫苗要趕快進來。」新竹市議會國民黨團發言人黃美慧也說，看著確診往生者無法與親人好好道別，實在是很心痛，雖然疫情數字稍有減緩，但是面對Delta變種病毒與漸漸出籠的人潮，稍不注意，後果將不堪設想。