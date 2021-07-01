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尖峰車流大險象環生 桃園啟英高中「微整形」改善交通

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖／擷取自Google街景
桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖／擷取自Google街景

桃園市中壢區啟英高中與忠福國小相鄰，每到上下學時間，家長接送車流常常造成交通壅塞，尖峰時段通往國道一號及中壢市區車輛也相當繁多，學生穿越馬路時令人膽戰心驚。市府交通局近期展開「微整形」調整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作，希望開學後改善學生接送動線，有效紓解車流。

交通局配合啟英高中放學時段，啟動號誌三色運作，中園路往國道1號方向的綠燈採遲閉時相，讓校車左轉時可順利進入中園路，避免車輛回堵至路口。交通局也調整路口行穿線位置、縮小路口，並由市府養護工程處協助施作斜坡道，保障無障礙通行，避免車輛衝撞行人。

交通局表示，啟英高中鄰近忠福國小，為了避免家長接送將車輛臨停於中園路造成交通大打結，目前規畫兩校家長接送區分區分流，忠福國小家長接送區設於該校西園路校門左側，啟英高中則設於西園路57巷，配合單行道管制，學校並加派導護人員協助引導，確保學生平安上下學。

交通局長劉慶豐表示，學校上下學時段臨停需求增加，短時間會有大量車流，規畫兩校家長接送區分區分流，除可保障學生安全，亦可紓解主要道路的車流。

桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖為啟英高中行穿線調整位置。圖／交通局提供
桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖為啟英高中行穿線調整位置。圖／交通局提供
桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖為啟英高中家長接送區。圖／交通局提供
桃園市交通局調整啟英高中附近整交通路線，規畫將家長接送區分區分流並優化號誌時制運作。圖為啟英高中家長接送區。圖／交通局提供

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