竹縣竹風戲劇線上夏令營即日起報名 帶青少年認識劇場

新竹縣政府文化局與盜火劇團攜手主辦的2021年新竹縣新響藝術季「竹風戲劇線上夏令營」即將開跑，即日起招生至7月12日，為期兩周的夏令營活動，授課內容包含劇場編劇、導演、表演課程及劇場舞台、服裝、燈光入門課等，讓學員對劇場有初步認識，限量20個名額，邀請在地青少年踴躍參加。

文化局長李安妤表示，全國防疫措施維持三級警戒，雖各文化場館仍處於閉館狀況，為了讓暑假開始青少年族群仍能有機會持續創作，特別推出「竹風戲劇線上夏令營」，活動將於7月19日到8月1日舉辦。

夏令營除了安排傳統的劇場課程外，也邀請明日和合製作所的創作者洪千涵，將分享疫情期間的發起「和合快遞」線上創作的案例，此計畫展現了臺灣年輕劇場工作者的靈活與能量。

另外，也邀請表演、視覺藝術跨領域的藝術家林人中，分享線上展演的經驗，如何跳脫實體的創作思維，利用線上媒材的特性來發揮創意、創造全新的藝術體驗。

李安妤說，學員將在夏令營期間分組創作，在家中就能輸出天馬行空的點子，打破空間的侷限，在線上深度交流，結合所學的劇場知識，再利用網路作為媒介，在8月1日進行線上公開呈現，獲得冠軍的組別還能獲邀出席「新竹縣新響藝術季」劇場觀賞演出機會。

文化局希望藉由線上夏令營方式舉行，鼓勵對劇場有興趣的參與者，在疫情趨緩後，走入劇場觀賞表演，親自感受戲劇的現場魅力。課程資訊及報名方式請洽文化局官網（(https://www.hchcc.gov.tw/）)或請參閱活動報名表（(https://reurl.cc/a9d6kZ）)。

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