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加強流浪犬絕育 無人機自動相機和電動圍籬技術助捕捉

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
誘捕浪犬的圍籬，左下角為自動相機。圖／台灣之心愛護動物協會提供
誘捕浪犬的圍籬，左下角為自動相機。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會致力於流浪犬貓絕育、動物保護教育、政策倡議，受疫情影響，原本的教育宣導及部分絕育活動取消，但也開啟全新的工作模式，將更多時間及人力投入台中及苗栗的浪犬絕育計畫「全面絕育中」；已利用無人機、自動相機、電動圍籬等技術捕捉浪犬，去年4月到今年6月底，已為128隻遊蕩母犬絕育。

今年5月疫情升溫，台灣之心每周舉辦的偏鄉家犬貓絕育活動「下鄉絕育行動」，前進屏東長期駐點為浪犬貓絕育的「駐紮任務」，及常態性的動物保護教育宣導都取消，台灣之心隨即調整工作模式，讓原本負責各項計畫的工作人員轉而支援「全面絕育中」計畫。

台灣之心自2020年4月開始，以大安溪沿岸、曾觀察到石虎出沒的地區為中心，展開遊蕩母犬絕育計畫「全面絕育中」，協會在流浪犬出沒地帶架設圍籬及自動相機，藉此進行犬隻的個體辨識及族群調查，以利後續捕捉絕育工作。

台灣之心表示，原訂的各項動物保護工作雖因疫情喊停，但協會也因此得以投入更多工作人員於流浪犬的監控及個體辨識，且受疫情影響，大家外出的時間變少，在捕捉流浪犬貓時反而較不受干擾。

協會採分流上班後，居家辦公的工作人員可同時遠端監控多組捕犬圍籬，在目標浪犬進入後，透過遠端遙控關閉圍籬並通知捕犬員前往捕捉，讓捕犬作業更加流暢且有效率。

台灣之心呼籲民眾，犬貓發情、繁殖的時間不因疫情而改變，為了避免更多生而流浪的無辜生命誕生，飼主仍應為家犬貓絕育，台灣之心的「紮浪浪計畫」不因疫情而暫停，想為流浪犬貓絕育的民眾可電洽(04-2626-1478)申請免費的流浪犬貓絕育資源，到動物醫院時，也務必落實防疫措施。

疫情 流浪犬

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