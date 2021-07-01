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桃檢再造冊150人施打莫德納 全署覆蓋率可望達65％

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影

國內疫情維持第三級警戒，檢察官因外勤相驗接觸死亡個案屬高風險，桃園地檢署6月中獲法務部通知130人造冊施打，昨再將包含檢察長、襄閱主任及各偵查股主任列入名單，第二波造冊增至150人，預計7月5日接種莫德納疫苗，全署第一劑覆蓋率可望至65％。

疫情影響，各地若傳出猝死個案不敢大意，檢方因會同法醫相驗，上月經中央流行疫情指揮中心將檢察官、書記官列入二類施打優先施打疫苗人員。

桃檢第一波獲130人員額，僅針對需輪值外勤相驗的偵查股檢察官、書記官、法醫、司機及部分法警施打AZ疫苗

桃檢指出，第2波接種員額昨經法務部核定，增至150人，這次包括檢察長、襄閱主任、書記官長，還有各偵查股及執行科、公訴組主任等，另還有偵辦業務的檢察事務官、法警、部分學習司法官及觀護人、佐理員也按照名額納入。

桃檢全署正式人員約430人，第一波施打130人後，7月5日起第二波150人再陸續接種，全署覆蓋率可望達到65％。

AZ疫苗 疫情 檢察官

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