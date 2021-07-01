苗栗縣苗62線巨石崩落 砸損路面交通中斷

苗栗縣大湖鄉通往泰安溫泉區苗62線2公里路段，昨晚傳出土石坍塌，數十顆巨石夾帶泥沙掉落路面，導致雙線道路中斷，大湖鄉公所今天調派機具搶通，估計1至2天才能清除土石。

苗栗縣警局大湖分局大湖派出所所長郭忠儒表示，昨天深夜10時許接獲民眾通報，苗62線2公里處有大量巨石坍方，隨即派遣員警前往拉出封鎖線並架設警示燈，避免不知情用路人闖入，所幸未有人員傷亡。

大湖鄉公所建設課長陳至瑋指出，這一段道路以往很少發生土石坍塌，可能是近2年太過乾燥，最近突然常常降下急驟雨，土壤鬆軟又來不及宣洩雨水，造成邊坡大面積崩落。

陳至瑋說，該路段30公尺範圍內滿是崩落石塊，最大的巨石像2台休旅車約有7至8噸，小顆的也有4、5噸，重力加速度砸到馬路上，導致路面受損龜裂。

陳至瑋表示，目前派出破碎機及怪手積極清除土石，預計要1至2天才能搶通，後續還要評估路面損害情形，目前民眾只能繞行苗61線通往泰安國中小的產業道路通行。