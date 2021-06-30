桃市公佈線上預約打疫苗網址 明早10時開放

中央疫情指揮中心新一批莫德納疫苗將配賦各地，桃園市接種計畫7月2日將採雙軌進行，除73歲以上長者可憑通知單到接種站打疫苗外，65歲以上長者及孕婦只要設籍桃園，都能透過市府提供的線上預約系統，到指定的合約院所接種。線上預約系統明早10時上線，網址如下：https://dph.tycg.gov.tw/page/202106100000.html。

值得注意的是，線上預約系統初步僅開放13區衛生所的預約名額，之後才會視合約院所實際配賦的疫苗劑量更新預約名單，民眾若想向醫療院所預約，也可上桃園市衛生局網站查詢合約院所名單，以院所提供預約網址或電話方式預約。

資訊科技局長余宛如表示，民眾使用線上預約系統，進入網頁後會先看到一張表格，得先選擇想預約的衛生所，再依序選擇接種時段、疫苗種類和點選身分類別，最後填妥基本資料送出表單。另外，系統只是預約接種服務，民眾前往現場時，仍要帶身分證、健保卡或相關證明文件供現場人員查核。

市長鄭文燦表示，有部分79歲以上長者因身體或時間因素為在上一輪接種疫苗，只要設籍桃園，7月2日到7月4日每天中午11時，都能憑身分證及健保卡到社區接種站接種，但前提是不影響現階段施打作業。另外，為精準掌握疫苗數量，此波也不開放不在籍長者接種。

鄭文燦表示，為了方便民眾接種疫苗，桃園市愛心計程車接送服務不中斷，7月2日至7月4日，73歲到78歲長者可憑疫苗接種通知單搭車，孕婦也可以憑孕婦健康手冊搭乘；交通局提醒，愛心計程車須透過車行專線叫車，如使用一般叫車服務，可能會因指派載客的車輛沒有提供該服務而耽誤。