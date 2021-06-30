鄭文燦：桃園疫苗線上預約系統7月1日上午10時啟用

桃園市長鄭文燦今天表示，疫苗預約系統將在明天上午10時上線，接種對象以75歲以上長者和孕婦，以及65歲至74歲長者為優先，疫苗施打將從7月2日開始進行。

桃園市長鄭文燦今天下午直播說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時表示，新一批莫德納疫苗將在今天配送，桃園下一輪疫苗接種將在7月2日展開，民眾可透過兩種方式施打，第一種方式，是攜帶疫苗接種通知單在指定時間到指定地點施打，第二種方式是採網路預約，分別透過醫院預約系統和桃園市疫苗預約系統，到醫院或衛生所、診所施打。

鄭文燦表示，第一種方式是透過既有的29個社區接種站，針對造冊的78歲至73歲（原住民族68歲至63歲）長者分3天施打；7月2日施打77至78歲長者及67至68歲原住民長者，7月3日施打75至76歲長者及65至66歲原住民長者，7月4日則施打73至74歲長者及63至64歲原住民長者。

鄭文燦表示，第二種方式是開放已簽約的82家醫院診所，除了透過醫院預約系統，桃園市疫苗預約系統也會在明天上午10時上線，接種對象為75歲以上長者和孕婦，以及65歲至74歲長者為優先。

鄭文燦表示，針對79歲以上在籍長者，如因身體或時間因素上一輪未施打，可上網預約登記後至選填的醫療院所施打，也可以在7月2日至7月4日上午11點後攜帶疫苗接種通知書、健保卡及身分證至社區接種站，核對身分後施打疫苗。

鄭文燦表示，7月2日至7月4日期間，73至78歲年長者可免費搭乘疫苗接種愛心計程車，孕婦也可持孕婦健康手冊免費搭乘市府提供的疫苗接種愛心計程車，前往合約醫療院所接種疫苗。