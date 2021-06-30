快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

鄭文燦：桃園疫苗線上預約系統7月1日上午10時啟用

中央社 / 桃園30日電

桃園市長鄭文燦今天表示，疫苗預約系統將在明天上午10時上線，接種對象以75歲以上長者和孕婦，以及65歲至74歲長者為優先，疫苗施打將從7月2日開始進行。

桃園市長鄭文燦今天下午直播說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時表示，新一批莫德納疫苗將在今天配送，桃園下一輪疫苗接種將在7月2日展開，民眾可透過兩種方式施打，第一種方式，是攜帶疫苗接種通知單在指定時間到指定地點施打，第二種方式是採網路預約，分別透過醫院預約系統和桃園市疫苗預約系統，到醫院或衛生所、診所施打。

鄭文燦表示，第一種方式是透過既有的29個社區接種站，針對造冊的78歲至73歲（原住民族68歲至63歲）長者分3天施打；7月2日施打77至78歲長者及67至68歲原住民長者，7月3日施打75至76歲長者及65至66歲原住民長者，7月4日則施打73至74歲長者及63至64歲原住民長者。

鄭文燦表示，第二種方式是開放已簽約的82家醫院診所，除了透過醫院預約系統，桃園市疫苗預約系統也會在明天上午10時上線，接種對象為75歲以上長者和孕婦，以及65歲至74歲長者為優先。

鄭文燦表示，針對79歲以上在籍長者，如因身體或時間因素上一輪未施打，可上網預約登記後至選填的醫療院所施打，也可以在7月2日至7月4日上午11點後攜帶疫苗接種通知書、健保卡及身分證至社區接種站，核對身分後施打疫苗。

鄭文燦表示，7月2日至7月4日期間，73至78歲年長者可免費搭乘疫苗接種愛心計程車，孕婦也可持孕婦健康手冊免費搭乘市府提供的疫苗接種愛心計程車，前往合約醫療院所接種疫苗。

莫德納疫苗 鄭文燦 孕婦

延伸閱讀

【重磅快評】病毒攻破城門 大官惜篩是什麼防疫思維？

視察觀音工業區快篩站 王美花：防疫不只是中央責任

夜市微解封？鄭文燦：中央統一標準比較好

桃園下一波長者接種計畫改雙軌進行 醫療院所開放預約

相關新聞

桃園羅浮全新溫泉池發包經營碰上疫情封閉 盼9月試營運

桃園市觀光旅遊局2018年在復興區羅浮泰雅故事公園，蓋簡意型溫泉泡腳池，1年吸引近20萬人次，遊客反映泡腳不過癮，風景管...

竹縣夜市暫不微解封 僅美甲美睫即日開放營業

全台第三級警戒延長至7月12日，台北市昨起有條件開放部份夜市，新竹縣考量目前疫情狀況，暫不微解封夜市，其餘營業場所仍遵循...

中壢車站前電纜亂象叢生 桃議長邱奕勝要求管線地下化

桃園市民不滿中壢區中正路高掛雜亂無章的電線、電纜，有礙市容觀瞻。議長邱奕勝今天和市府養工處等單位前往中壢車站前會勘時，要...

疫情期間捐款少三成 苗栗華山基金會服務孤老不打烊

新冠疫情嚴峻，華山基金會捐款少三成，苗栗地區服務弱勢孤老不打烊，除了不間斷電話關懷，針對必要性服務需求長輩，最低接觸原則...

影／蘇貞昌訪新竹市孕婦疫苗接種站 讚「配置高明」

新竹市今天率先啟動高周數孕婦優先施打計畫，行政院長蘇貞昌今天下午在新竹市長林智堅陪同下到市立體育館參訪施打情形，看了全程...

竹市防疫旅館入住率28% 有旅館違規被停權

為加強防堵COVID-19變異株，中央祭出新政策，入境民眾皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，新竹市也規定居家隔離者要住進防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。