桃園羅浮全新溫泉池發包經營碰上疫情封閉 盼9月試營運

桃園市觀光旅遊局2018年在復興區羅浮泰雅故事公園，蓋簡意型溫泉泡腳池，1年吸引近20萬人次，遊客反映泡腳不過癮，風景管理處也覺得不能滿足遊客需求，觀光價值不能最大化因此暫停營業，新建「羅浮溫泉湯池」，要讓遊客不只可以泡腳還能全身泡湯。

羅浮溫泉湯池去年完工卻碰上疫情，辦委外經營不順利數度流標，今年春節過年後一直到5月才完成發包，卻碰上新冠肺炎疫情更嚴峻無法營業，已經有遊客問什麼時候可以泡溫泉，風管處也無奈表示至少要等三級警戒解除，而且還要確認防疫沒問題才能開放，目前因為夏季又逢原本就是泡溫泉的淡季，加上疫情肆虐，廠商預計9月試營運，到時候有信心能夠讓遊客驚喜。

風管處處長廖育儀說，羅浮溫泉最早的時候只有1號井，每天最大出水量110噸水溫約40度，有一大池一小池免費泡腳，後來擴大規模開鑿2號井每天最大出水量300噸，水溫也差不多40度，但是有6口溫泉池包括高溫、中溫、冷水、兒童池和SPA，還有一個小池要再規畫定位，這6個池到時候會收費，不過原先的1號井會留下一個免費的泡腳池，無論泡腳或全身泡湯，都可在大自然的美景中享受泡湯的滋味。

羅浮溫泉為碳酸氫鈉泉，風管處開採附近的溫泉引入公園，使泰雅族故事公園成為桃園第一座溫泉公園，提高風景區觀光價值並且成為亮點。

不過面對三級警戒兩次延長，復興區各景點的入口都被封鎖，目前正值盛產的拉拉山水蜜桃，面臨觀光客不上山，等於斷掉過去靠遊客消費的管道。復興區農會代理總幹事王壽志強指出，過去觀光客到復興區遊玩購買水蜜桃得量，約占總銷售量的20%，如果7月12日以後疫情三級警戒再延長，後面9月的甜柿銷售恐怕都會受影響。