竹縣夜市暫不微解封 僅美甲美睫即日開放營業
全台第三級警戒延長至7月12日，台北市昨起有條件開放部份夜市，新竹縣考量目前疫情狀況，暫不微解封夜市，其餘營業場所仍遵循第三級警戒規定，僅美甲、美睫即日起解封開放。
縣府產發處長陳偉志表示，新竹縣目前有12處夜市，其中2處為鄉鎮市公所列管，竹東中央市場夜市因位處機構群聚熱區周遭，目前疫情仍未完全和緩下來，不適合解封營業，湖口中興夜市也屬移工活動熱區，因此決定暫不解封；另外10處不合規定的夜市，原本就不能營業，無解封與否問題。
陳偉志也指出，受到疫情影響，許多店家營運困難，以商業登記歇業的標準來統計，新竹縣今年6月份歇業的商家共有49家，其中有9家是餐飲業，與去年同時段比較，辦理歇業的有54家，其中10家是餐飲業，前年6月則有75家，其中21家是餐飲業，以此數據來看，新竹縣目前並未出現明顯增多的歇業商家。
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