中壢車站前電纜亂象叢生 桃議長邱奕勝要求管線地下化

桃園市民不滿中壢區中正路高掛雜亂無章的電線、電纜，有礙市容觀瞻。議長邱奕勝今天和市府養工處等單位前往中壢車站前會勘時，要求管線地下化、美化商家前店面，並提出結合周邊文化景點，建構歷史文化新商圈。養工處表示，該地區短時間難以推動地下化，目前先將中壢車站站前中正路到中豐北路兩旁，納入天空纜線清整專案路段，加強管理。

邱奕勝表示，有居民向他陳情，指自從2014年機場捷運延伸中壢火車站工程動工，不只道路被設置圍籬障礙，每天忍受工地噪音，原本熱鬧的中正路商圈也跟著沒落，好不容易工程近7年後告一段落，卻發現中正路高掛的電線、電纜有如天空蜘蛛網。

「他們長期忍受交通黑暗，沒想到換來低落的生活品質，真是無語問蒼天。」邱奕勝表示，捷運工程結束沒有恢復市容，對當地居民不公，也影響都市景觀，尤其站前中正路是中壢區的門面，呼籲市府應立即將中正路兩側電線、電纜地下化，美化商圈店面。

邱奕勝也提出應建構嶄新文化歷史商圈，以中壢火車站前為軸心，結合周圍的中平路故事館、第一市場（大時鐘）、中壢警察局舊日式宿舍文化館、壢小故事森林等歷史建築，恢復站前繁榮，讓遊客徜徉於歷史文化街角。

養工處表示，市府2015年起推動電纜地下化專案，但中正路布滿天空的電纜大多是有線電視業者的纜線，基本上不是台電的電線杆，短時間難以協調變更設置，針對這類無法立即電纜地下化的地區，將執行「天空纜線清整專案」，未來天空纜線會以相同高度附掛，也會在同樣的位置橫越路口，各纜線業者必須在所屬纜線貼上識別標章、統一清整捆束，沒有貼上標章的纜線則會剪除。