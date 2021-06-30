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疫情期間捐款少三成 苗栗華山基金會服務孤老不打烊

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
新冠疫情嚴峻，華山基金會在苗栗地區服務弱勢孤老不打烊。圖／華山基金會提供
新冠疫情嚴峻，華山基金會在苗栗地區服務弱勢孤老不打烊。圖／華山基金會提供

新冠疫情嚴峻，華山基金會捐款少三成，苗栗地區服務弱勢孤老不打烊，除了不間斷電話關懷，針對必要性服務需求長輩，最低接觸原則提供物資及取藥等服務，基金會也盼各界伸援手，電洽037-373627。

華山基金會在苗栗地區服務超過1000名孤老，5月19日全國三級警戒以來持續服務，其中南庄鄉山區潘姓老婦人有慢性病史，基金會人員到醫院協助取藥，她感動疫情期間還好有華山在，她去醫院擔心危險，又有高血壓和糖尿病，沒有藥真的不行。

此外，臥床的范姓老翁也是一再感謝華山這麼危險的時刻沒有丟下他，他的腳痛到不行，整個腳都腫起來了，還好基金會人員幫忙拿藥，現在好很多了；另名住在公館地區的長輩疫情期間乏人照顧，生活陷入困境，華山公館站即時送上生活和防疫物資解圍。

華山基金會指出，苗栗縣偏鄉服務據點多，路途遙遠、資源缺乏，基金會仍持續送愛給弱勢孤老，但因疫情衝擊，捐款服務經費短少三成，期盼各界伸出援手，送愛到偏鄉。

疫情 捐款 偏鄉

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