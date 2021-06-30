影／蘇貞昌訪新竹市孕婦疫苗接種站 讚「配置高明」

新竹市今天率先啟動高周數孕婦優先施打計畫，行政院長蘇貞昌今天下午在新竹市長林智堅陪同下到市立體育館參訪施打情形，看了全程動線，肯定竹市讓孕婦一位到底完成問診、接種、休息，家屬在二樓看台區陪同，「配置很高明，來過的準媽媽都會因服務而感動。有條件的（縣市）也不見得可做到這種程度，新竹市做到了。」

蘇貞昌與行政院發言人羅秉成、立法委員柯建銘、疾管署地區管制中心主任巫坤彬等人下午參訪，林智堅與新竹市馬偕醫院長翁順隆陪同說明，先關心1樓的接種區的孕婦接種情形，有小朋友陪在媽媽旁邊，市府貼心準備小椅子、著色圖和蠟筆，讓小朋友可以專心地陪伴在媽媽身旁，蘇貞昌經過時也主動揮手，和親子們打招呼。

林智堅接著在2樓看台區簡報說明，竹市在體育館設孕婦專屬的疫苗施打站，採宇美町2.0打法，並提及在竹市設籍或居住或產檢孕婦約1400人，截至今天上午，竹市已為1100多名孕婦接種，施打率近7成，顯示孕婦都期盼藉由疫苗，守護自己與寶寶健康。

馬偕醫院從上周起負責體育館孕婦疫苗接種站的醫療諮詢與接種工作，醫護人員逐一替孕婦解說與接種，親自帶領醫護團隊前來支援的院長翁順隆也說，孕婦滿意度很高，「每個人看到都說想要來新竹市打疫苗」。