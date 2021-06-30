竹市防疫旅館入住率28% 有旅館違規被停權
為加強防堵COVID-19變異株，中央祭出新政策，入境民眾皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，新竹市也規定居家隔離者要住進防疫旅館，市府統計，防疫旅館目前入住率28%，其中2％為居家隔離者，有1家飯店因違規被記點，目前暫停媒合入住1個月。
竹市最新規定居家隔離者也要住防疫旅館，居家隔離者為與確診者有接觸風險者，目前有11人入住防疫旅館，市府統計，整體入住率28％，750個房間入住210間，居家隔離約占2%，只要隔離期間沒有違反相關隔離規定，隔離期滿可領1萬元市府補助。
新竹市防疫旅館資訊都公開上網，目前有10家，分別為迎曦飯店、開發名流都會館、Hotel J日月光國際飯店、新竹日月光大飯店、大道城飯店、新舍商旅、老爺商旅、英迪格酒店、心園生活旅店與荷米斯飯店，每天包三餐價格2300元到8500元不等。
市府城市行銷處指出，針對新竹市合作的防疫旅館去年即訂有管理規約，針對違規行為採記點制，每滿5點者停止媒合1個月，並將相關資訊從本處網站、台灣旅宿網、新竹市防疫旅館需求表單移除，待屆滿後再回復。每停止媒合1個月後，點數重新計算。
只要發現違規行為如檢疫住宿區收容非檢疫民眾住宿或休息、未符合消防安全規範、使檢疫者誤認檢疫期間結束並離開旅館、使不相干人入內等拜訪居家檢疫者、嚴重違反衛福部疾管署防疫旅館設置及管理指引者、每天未依規定回傳資料、遭民眾投訴民意信箱或1999來函，經查屬飯店問題問題，或私接外縣市居家檢疫或隔離者會記點。
市府城市行銷處指出，去年執行迄今，有零星防疫旅館違規記滿5點被停止媒合1個月，都已經改善復權，最近則是新竹柏克萊大飯店被暫時移除防疫旅館名單，因其未按時填寫報表，且市府接獲客訴多，因記滿5點而被停權，期滿後須再度向市府申請，防疫旅館資訊可上新竹市城市行銷處官網查詢。
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