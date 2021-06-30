預售屋管理新制明上路 竹市府：紅單轉讓走入歷史

立法院去年底三讀通過平均地權條例、地政士法及不動產經紀業管理條例等3法修正草案，行政院公布明天起（7月1日）正式施行，竹市府今天指出，此次修法除將門牌、地號完整揭露，也增加多項預售屋銷售市場的管理機制，包括納入預售屋紅單交易管理禁止轉讓等，藉此減少投機炒作，讓不動產市場回歸正常機制。

竹市地政處長曾淑英說，去年下半年因疫情趨緩，國外資金回流，股市多頭行情及半導體產業蓬勃等多重因素影響，不動產市場交易熱絡，但相對也衍生出排隊買屋等多重銷售亂象，立法院迅速三讀通過了平均地權條例等三法修正草案，以資訊即時、透明及正確為修法目的，她相信施行後，可以讓真正有居住需求的人，安心的買到房。

具體作法上，包括將交易門牌、地號完整揭露，並新增預售屋銷售前須先將契約書及銷售資訊等申報備查、實價登錄全面納管且提前於契約簽訂之日起30日內申報、主管機關查核權、加重罰責，同時更納入預售屋紅單交易管理等多項規定，

地政處也指出，另內政部也陸續公布不動產成交案件實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查辦法、不動產成交案件實際資訊及預售屋銷售資訊備查申報書格式及填寫說明等相關配套，未來，每個預售建案都應該遵守「先備查」、「銷售2要3不」以及「30日申報實價登錄」的銷售原則。

「先備查」是指預售建案於取得建照辦理銷售前，應先將基地坐落、建築執照、銷售戶數以及契約書條款等資料向縣市主管機關申報備查，違反者除處3到15萬元罰鍰並令停止銷售外，建案使用契約若違反內政部規定，將另按已簽約戶處6到30萬元罰鍰。

「銷售2要3不」指的是簽約前預收的款項，要符合提供書面（紅單）、金額及標的明確等2要件，以及，賣方不得保留簽約同意權、不得不利買方約定與買受人不得轉售等3項禁止事項，若是違反，將依戶（棟）處15到100萬元罰鍰。

「30日申報實價登錄」，未來每一份預售屋買賣契約書都須在契約簽訂之日起30日內辦理實價登錄申報，逾期未申報或申報價格與面積不實，將按戶（棟）處3到15萬元罰鍰，經處罰2次仍未完成改正時，將加重處罰。