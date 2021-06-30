竹市居隔一律住防疫旅館 業者祭消夜場點心、聊天專線

為強化防疫力道，新竹市規定27日起至7月12日的居家隔離者，一律要入住防疫旅館，市府提供1萬元補助，目前竹市共10家防疫旅館，每天入住價格2300元至8500元不等，市府指出，有業者端出主廚級海陸雙主菜便當、增設消夜場時段，照顧隔離者的胃，還有業者設有聊天專線，線上「陪聊」陪伴檢疫或隔離者解悶。

市府城銷處表示，竹市10家防疫旅館總計750個房間，每個房間都有窗戶，業者皆可依房客需求供應三餐，業者在菜色上也下足功夫，新竹日月光飯店主打飯店主廚級雙主餐便當，餐點太美味，還吸引隔離期滿入住者向業者回購。

市府也請各防疫旅館增設消夜場，提供居家隔離者可在晚間吃點心，若居隔者想換換口味，業者也開放可透過外送平台訂購在地美食，由飯店業者協助送餐到房間。

每天入住價格6千元起跳的新竹英迪格酒店，除了全房型有浴缸、對外窗，還提供健身器材租用，還有聊天專線可解悶，頗受歡迎，更被居家隔離者讚太貼心。