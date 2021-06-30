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挺醫護助小農！中原大學認購拉拉山水蜜桃
受到疫情影響，今年桃園復興區拉拉山水蜜桃實體展售停辦，加上防疫期間上山遊客大減，造成原住民果農生計困難。中原大學資管系透過系上團購及系友小額捐款，3天內快速募得100盒水蜜桃，分送給全台收治確診病患最多的新北市亞東紀念醫院及衛福部桃園醫院，希望能夠為醫護人員加油打氣、也一起協助原住民果農度過疫情。
復興區光華部落果農劉光成說，6月正是水蜜桃產季，今年雨水少、產量與甜度都較往年高，然而疫情影響觀光銷量，原本配合的宅配業者也因貨量大增暫停部份地區配送，很擔心賣不出去，讓一整年的努力白費，幸好中原大學幫忙，讓農民不但有銷量、醫護人員還能品嘗到新鮮多汁的水蜜桃。
中原大學資管系主任廖秀莉表示，光華部落的泰雅族原住民與中原資管師生有長達18年的情誼，當年系上教師帶著大學生周末上山教小朋友使用電腦，後來更在光華國小校長蕭富陽支持下，發揮資管專業架設網站接單行銷、線上銷售水蜜桃，創造單月銷量500萬的佳績，開啟水果網路行銷的里程碑。
資管系師生除了幫忙部落以線上方式銷售水蜜桃、甜柿、香菇、桶柑等農產品，讓孩子建置顧客Line群、粉絲專頁、Google表單接訂單，用自己學到的專業經營家業，也協助泰雅文化數位保存、國際交流營隊與資訊軟硬體教學。
廖秀莉表示，中原資管學生多次以光華部落作為實作場域，開發畢業專題，像是設計與建置APP學習注音、銷售水蜜桃、推廣觀光以及運用物聯網技術於果園管理等，讓大學生從服務的過程學習科技應用、溝通協調技巧與團隊合作的能力。
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