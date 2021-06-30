工兵為石門水庫挖出20萬立方公尺土石 蓄水量恢復至70%

國防部發言人臉書發文表示，國軍支援抗旱清淤任務正式結束。國軍工兵執行石門水庫清淤作業，目前完成石門水庫上游清淤20萬立方公尺，昨日下午4時大壩水位已升至237.35公尺，蓄水率達70.1％，創今年水位最高點，也超越去年同期蓄水量。

貼文指出，面對旱象，從今年3月起，陸軍工兵群、海軍陸戰隊持續執行澄清湖、鯉魚潭、日月潭、阿公店、曾文、石門水庫清淤作業，增加水庫儲水量。截至目前完成石門水庫上游清淤20萬立方公尺，今日下午4時大壩水位已升至237.35公尺（滿水位245公尺）、蓄水率達70.1％，創今年水位最高點，也超越去年同期蓄水量。

貼文也指出，隨著汛期到來，國軍將展開防汛整備，為了國人安全超前部署。國軍支援抗旱清淤任務正式結束。而隨著汛期到來，國軍將展開防汛整備。