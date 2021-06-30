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解除移工禁令圖卡烏龍越南文？苗縣府：將重新製作圖卡

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府6月29日解除移工禁止外出命令，製作的政策宣導圖卡，縣議員曾玟學根據越南朋友反應，翻譯文不及意。圖／擷自曾玟學臉書
苗栗縣政府6月29日解除移工禁止外出命令，製作的政策宣導圖卡，縣議員曾玟學根據越南朋友反應，翻譯文不及意。圖／擷自曾玟學臉書

苗栗縣疫情獲得控制，縣府6月29日解除移工禁止外出命令，因此製作英文、越南文、印尼文及泰文的政策宣導圖卡，縣議員曾玟學根據越南朋友反映，越文翻譯反而變成「明天開始不得出門」，讓人質疑縣府過於便宜行事之嫌，引發網路熱議。

縣政府勞工及青年發展處長彭德俊今天回應，越南文是翻譯人員根據中文的語意直接翻譯，6月29日起移工禁止外出命令，將回歸全國三級警戒，可能部分移工對三級警戒不夠清楚，還有文化、語意解讀的落差，勞青處將重新製作圖卡，讓移工更能明白。

苗栗電子廠6月初爆發移工群聚感染事件，縣府6月7日宣布移工禁止外出，6月29日解除禁令，曾玟學在臉書PO文指出，縣府衛生局臉書粉絲專頁「苗栗健康加油站」，6月28日放上英文、越南文、印尼文及泰文的政策宣導圖卡，但沒想到有越南朋友說，這應該是丟進翻譯軟體的，文不及意，「明天開始可出門那句，反而變成明天開始不得出門」。

曾玟學表示，他向「每天學越南語」阮老師尋求協助，阮老師看到便說第一句就整個都寫錯，又文意不通順，阮老師也幫忙提供修正後的正確版本，此外，衛生局粉專的PO文也缺少菲律賓文，不曉是否覺得菲律賓移工可使用英文便省略，再加上錯誤連連，又文意不順的越南文，不禁讓人覺得過於便宜行事。

越南 移工 衛生局

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