快訊

疫情趨緩？醫：Delta病毒入侵添變數

台北預約系統之亂翻版？新北人嘆：疫苗比五月天門票更難搶

苗栗台一己線鐵路地下道易積水 用路人小心慢行

中央社 / 苗栗縣30日電

苗栗縣近日天氣陰晴不定，大雨來得又快又急，導致台一己線鐵路地下道出現路面積水，警方迅速前往拉起封鎖線，避免發生危險，同時也呼籲用路人，經過該路段應小心慢行。

竹南警分局今天指出，29日接獲民眾通報，台一己線通往頭份方向的鐵路地下道，因地勢低漥，大雨過後導致路面積水嚴重，水深大約一個輪胎高，尖山派出所員警立即前往拉起封鎖線。

竹南分局副分局長張中表示，該路段在竹南鎮和頭份市交界處，車輛往來頻繁，為避免發生車輛受困或打滑等危險情況，轄區員警分別在地下道兩側，指引用路人改道而行，並請公路單位抽水排除，大約2個多小時後，順利恢復車輛通行。

竹南分局呼籲，最近天氣型態不穩定，常有強降雨發生，容易造成低窪地區路面積水，且天候不佳易影響視線，提醒用路人行車務必減速慢行，提高警覺行駛，以確保安全。

延伸閱讀

苗栗路殺石虎半年10件 死後留種成功取精6件

苗栗首例確診死亡 衛生局：京元電染疫接觸者

苗栗零確診新增1死亡病例 莫德納7月2日開打

陸鐵路新時刻表 凸顯高鐵優勢

相關新聞

解除移工禁令圖卡烏龍越南文？苗縣府：將重新製作圖卡

苗栗縣疫情獲得控制，縣府6月29日解除移工禁止外出命令，因此製作英文、越南文、印尼文及泰文的政策宣導圖卡，縣議員曾玟學根...

工兵為石門水庫挖出20萬立方公尺土石 蓄水量恢復至70%

國防部發言人臉書發文表示，國軍支援抗旱清淤任務正式結束。國軍工兵執行石門水庫清淤作業，目前完成石門水庫上游清淤20萬立方...

4夜市爭取提早復業 桃市：防疫優先

桃園市桃園、中壢、八德興仁、龍潭四大觀光夜市攤商因疫情管制延至7月12日，昨天聯名向市府陳情，指停業至今都在吃老本「已撐...

苗栗茶葉、文旦災損 提報救助

真是兩樣情！先前乾旱造成苗栗茶葉萌芽枯萎、文旦柚著果率偏低，經現勘確認損害程度達20%以上，將申請救助。竹縣5月出產的水...

觀音蓮花季花開了 疫情打亂活動

桃園市2021觀音蓮花季原定7月初展開，受疫情管制影響延期，農業局滾動調整活動期程，預估7月13日如果順利解封，活動可於...

移工、技師無法入境 桃捷2標案進度落後

桃園市捷運綠線工程受疫情影響，外籍移工無法入境、參與工程設計圖面的外國技師及外國設備也延遲來台，其中兩個標案進度落後，桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。