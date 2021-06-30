苗栗台一己線鐵路地下道易積水 用路人小心慢行
苗栗縣近日天氣陰晴不定，大雨來得又快又急，導致台一己線鐵路地下道出現路面積水，警方迅速前往拉起封鎖線，避免發生危險，同時也呼籲用路人，經過該路段應小心慢行。
竹南警分局今天指出，29日接獲民眾通報，台一己線通往頭份方向的鐵路地下道，因地勢低漥，大雨過後導致路面積水嚴重，水深大約一個輪胎高，尖山派出所員警立即前往拉起封鎖線。
竹南分局副分局長張中表示，該路段在竹南鎮和頭份市交界處，車輛往來頻繁，為避免發生車輛受困或打滑等危險情況，轄區員警分別在地下道兩側，指引用路人改道而行，並請公路單位抽水排除，大約2個多小時後，順利恢復車輛通行。
竹南分局呼籲，最近天氣型態不穩定，常有強降雨發生，容易造成低窪地區路面積水，且天候不佳易影響視線，提醒用路人行車務必減速慢行，提高警覺行駛，以確保安全。
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