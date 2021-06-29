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桃園下一波長者接種計畫改雙軌進行 醫療院所開放預約

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園下一波長者接種疫苗計畫改雙軌進行，除社區接種站以外，合約醫療院所也開放預約（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園下一波長者接種疫苗計畫改雙軌進行，除社區接種站以外，合約醫療院所也開放預約（示意圖）。記者陳俊智／攝影

中央新一波莫德納疫苗明天將配送到各縣市，桃園7月2日將展開新一波長者接種計畫。桃園市長鄭文燦表示，新的計畫將採雙軌制，民眾可憑接種通知單到社區接種站接種，也可向合約院所預約就近接種。

鄭文燦表示，疫苗接種作業依年齡高低安排，7月2日是78、77歲長者，3日是76、75歲，4日則是74、73歲。線上預約流程也相當簡單，只要填妥預約時段，選定身分類別，再留下個人資料就能完成。

新聞處長詹賀舜進一步指出，線上預約不需要讀卡機，只要填寫資料，如果是打電話到醫療院所，則須注意院所相關規定；桃園市接種疫苗合約院所名單每日都略有變動，民眾可至衛生局官網主題專區「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」查詢。

另外，桃園推動固安計畫，目前已有4.5萬名移工做完檢查，其中97人快篩陽性，但PCR檢測都是陰性；鄭文燦表示，篩檢對企業營運有所幫助，未來如本國籍員工有必要，也會規畫篩檢。

莫德納疫苗 鄭文燦 衛生局

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