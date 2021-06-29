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撐不下去！桃園4大夜市陳情提早復業 嘆吃老本爭取紓困
桃園市桃園、中壢、八德興仁、龍潭四大觀光夜市今天下午聯名向市政府陳情，指攤商停業至今都在吃老本，「已撐不下去」，爭取市府同意四大夜市提早復業。中壢觀光市場主委鄒年炳表示，攤商要繳房貸、車貸等支出，許多攤商吃自己撐不下去，陳情市府比照台北市，同意四大夜市提早復業、提供紓困補助，維持生計。
市府經濟發展局長郭裕信表示，各縣市對夜市開放作法不一，市府目前的態度仍以防疫第一優先，暫時還是傾向不開放夜市提前復業，現在沒有特別針對夜市編列紓困預算，不過攤商可依規定，向中央單位申請紓困補助或貸款。
桃園四大夜市從上月15日起停業至今1個半月，再延至7月12日，攤商私下感嘆「度日如年」，鄒年炳說，「夜市攤商都是甘苦人」，每月要繳房貸、車貸等各項支出，有的要付攤車停放租金，一個月平均減少3、5萬元收入，已撐不下去，有人跑去做外送貼補助家用，如今台北恢復夜市營業，希望市長鄭文燦體恤攤商的苦，至少也要提供紓困補助，讓攤商度過難關。
桃園觀光夜市總代表程亮光說，疫情管制從6月28日再延到7月12日，很多攤商生活已受不了，一個半月來大家都在吃老本，攤商沒有補助一毛錢，大家很艱苦，四大夜市才會聯名向鄭文燦陳情，盼提早復業和爭取補助。
鄒年炳說，北市已恢復夜市營業，市府只要同意攤商提前復業，各夜市已做好夜市單進單出、進入實施量體溫、消毒和實聯制管制人流進出，攤商全都講好「只做外帶、不供桌內用」，希望市府同意夜市提早復業。
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