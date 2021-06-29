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竹市醫師公會辛勞 行政院顧問鄭宏輝贈2000件防護衣

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭宏輝說，響應竹竹苗防疫作戰聯盟，他與財經網美胡采蘋與苗栗縣議員曾玟學、陳光軒發起防護衣捐贈募集活動，目前已累積募集超過三萬件。圖／鄭宏輝提供
鄭宏輝說，響應竹竹苗防疫作戰聯盟，他與財經網美胡采蘋與苗栗縣議員曾玟學、陳光軒發起防護衣捐贈募集活動，目前已累積募集超過三萬件。圖／鄭宏輝提供

近期國內發生印度Delta變異株群聚疫情，行政院政務顧問鄭宏輝今捐贈2000件防護衣給新竹市醫師公會，表示社區篩檢站及疫苗施打站都是醫師公會排班施打，希望基層醫護能有充足防護，降低感染風險。

鄭宏輝說，響應竹竹苗防疫作戰聯盟，他與財經網美胡采蘋與苗栗縣議員曾玟學、陳光軒發起防護衣捐贈募集活動，目前已累積募集超過三萬件。謝謝民眾把對醫護的感謝與支持化為實際行動，鄭宏輝強調，一定會把這批物資支援防疫最前線，送達前線人員手中。

鄭宏輝指出，新竹市醫師公會邱國華理事長在第一時間帶領全體醫師們投入防疫最前線，包括牙醫師公會與診所協會都投入參與，也有部分中醫師參加，竹市的社區篩檢站及疫苗施打站都是醫師公會排班施打，最需要投入防疫物資的支援。

防疫工作準備進入下一階段，未來無論在社區篩檢與疫苗擴大施打，都須仰賴基層的醫療院所，透過分流分級方式，保護大型醫院的醫療量能。疫情不分你我，抗疫人人有責，感謝第一線醫師們及所有防疫人員挺身而出無私奉獻。

行政院政務顧問鄭宏輝今捐贈2000件防護衣給新竹市醫師公會。圖／鄭宏輝提供
行政院政務顧問鄭宏輝今捐贈2000件防護衣給新竹市醫師公會。圖／鄭宏輝提供

醫師 鄭宏輝 疫苗

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