快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗零確診新增1死亡病例 莫德納7月2日開打

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今天連續第3天零確診，但也傳出1名確診者不幸死亡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天連續第3天零確診，但也傳出1名確診者不幸死亡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天連續第3天零確診，但新增1死亡案例，縣府並公布莫德納疫苗7月2日開打，開放第1到6類、第8類，及已接種莫德納第1劑之鄉親，75歲以上長輩仍維持由村里長或村里幹事通知，分流依約定時間到指定地點施打。

中央流行疫情指揮中心今天通報苗栗縣零確診病例，但也傳出1名確診者不幸死亡，縣府衛生局指出，案13247後龍鎮67歲婦女，有高血壓病史， 6月13日咳嗽、發燒、收治負壓隔離病房，26日呼吸急促、肺炎加劇，轉院至急重症責任醫院，27日血氧下降出現呼吸困難，插管急救無效後，宣布死亡。

衛生局指出，7月1日中央將苗栗縣撥入莫德納疫苗1萬4000劑，開放第1到6類、第8類（優先75歲以上長者及孕婦施打），及已接種莫德納第一劑的鄉親，7月2日起在18鄉鎮市衛生所、社區接種站，及各合約醫療院所開打，75歲以上長者維持由村里長或村里幹事通知接種。

縣長徐耀昌呼籲打疫苗「穩比快重要」，提升接種率而達到群體免疫的效果，此外，Delta變種病毒在台灣出現蹤跡，沒有鬆懈的本錢，仍希望鄉親配合，室內外全程戴口罩，請持續待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，一起合作將變種病毒隔絕在苗栗縣外。

莫德納疫苗 衛生局 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗移工解禁赴商店採購 業者樂見人潮回籠

當疫苗碰上Delta變種病毒 醫師：AZ變科興

印尼變種病毒升溫 政府擬推新措施「升高防疫規格」

隔10公尺還會感染Delta！權威醫：防疫習慣要融入生活

相關新聞

苗栗零確診新增1死亡病例 莫德納7月2日開打

苗栗縣今天連續第3天零確診，但新增1死亡案例，縣府並公布莫德納疫苗7月2日開打，開放第1到6類、第8類，及已接種莫德納第...

國小校園防疫 立委趙正宇攜手哈柏科技捐酒精機

新冠肺炎疫情延燒，立法委員趙正宇與哈柏科技公司攜手捐贈38台感應式手溫酒精機給選區各國小，為防疫工作貢獻一己之力。

近預產期先防護 竹市啟動高周數孕婦優先施打計畫

新竹市目前已有911名孕婦接種疫苗，因應多名孕婦反映周數已近預產期，新竹市長林智堅今在防疫會議中宣布啟動「高周數孕婦優先...

疫情打亂桃園觀音蓮花季 延至8/7開幕、活動期程縮半

桃園市2021觀音蓮花季原訂7月初展開，受疫情管制影響，今年延到8月開幕，由於最近蓮花開花快，蓮園業者趕忙修葉延續花期，...

桃園某護理之家住民1採陽2採陰 仍照確診標準防疫　

新冠肺炎Delta變種病毒入侵台灣，造成群聚感染事件。桃園市長鄭文燦今天上午在桃園防疫會議表示，防疫絕對不能鬆懈，仍然要...

疫情人車少牠卻來了 山羌遭狗追誤衝苗栗縣政府停車場

疫情期間苗栗市區人車少了，山羌來了！一隻野生山羌27日凌晨遭狗追，情急之下，跳下苗栗縣政府第一辦公大樓地下停車場車道，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。