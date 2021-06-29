苗栗零確診新增1死亡病例 莫德納7月2日開打

苗栗縣今天連續第3天零確診，但新增1死亡案例，縣府並公布莫德納疫苗7月2日開打，開放第1到6類、第8類，及已接種莫德納第1劑之鄉親，75歲以上長輩仍維持由村里長或村里幹事通知，分流依約定時間到指定地點施打。

中央流行疫情指揮中心今天通報苗栗縣零確診病例，但也傳出1名確診者不幸死亡，縣府衛生局指出，案13247後龍鎮67歲婦女，有高血壓病史， 6月13日咳嗽、發燒、收治負壓隔離病房，26日呼吸急促、肺炎加劇，轉院至急重症責任醫院，27日血氧下降出現呼吸困難，插管急救無效後，宣布死亡。

衛生局指出，7月1日中央將苗栗縣撥入莫德納疫苗1萬4000劑，開放第1到6類、第8類（優先75歲以上長者及孕婦施打），及已接種莫德納第一劑的鄉親，7月2日起在18鄉鎮市衛生所、社區接種站，及各合約醫療院所開打，75歲以上長者維持由村里長或村里幹事通知接種。

縣長徐耀昌呼籲打疫苗「穩比快重要」，提升接種率而達到群體免疫的效果，此外，Delta變種病毒在台灣出現蹤跡，沒有鬆懈的本錢，仍希望鄉親配合，室內外全程戴口罩，請持續待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，一起合作將變種病毒隔絕在苗栗縣外。