苗栗移工解禁赴商店採購 業者樂見人潮回籠

苗栗縣政府今天起解除移工外出禁令，京元電子竹南廠周邊店家上午可見不少移工在上下班途中順便採買民生用品，業者表示，樂見人流回來、帶動經濟，希望能早日恢復正常生活。

京元電竹南廠外籍移工今天依照規定分批、分流，從宿舍徒步直接進入公司上班，對於解除外出禁令，神情顯得輕鬆許多，而下班的移工則是趁著空檔，在回宿舍前，先到附近的商店購買民生用品和早餐。

部分附近民眾為外籍移工打抱不平表示，「要給他們人權，不要把他們關在一起，好像犯人一樣」。有民眾指出，移工爆發群聚染疫事件初期，大家的確是人人自危，但經過採檢PCR陰性、健康的移工不應該被關在宿舍，應與本國籍員工一樣，有外出採購民生物資的權益。

看到人潮回籠，京元電子周邊店家也露出難得的笑容，部分業者指出，外籍移工染疫事件後，業績雪崩式下滑，甚至有店家已將近1個月沒有開門營業，如今只希望疫情消散，儘快回復到以前經濟活絡的景況。

京元電子竹南廠6月初爆發外籍移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），苗栗縣政府為避免疫情擴大，6月7日下達移工禁足令，禁止上下班外其他非必要外出，經中央介入協助透過分艙分流、宿舍降載、大規模篩檢等措施控制疫情，縣長徐耀昌昨天宣布29日起解禁，回歸三級警戒防疫措施。