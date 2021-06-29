國小校園防疫 立委趙正宇攜手哈柏科技捐酒精機

新冠肺炎疫情延燒，立法委員趙正宇與哈柏科技公司攜手捐贈38台感應式手溫酒精機給選區各國小，為防疫工作貢獻一己之力。

趙正宇指出，全國自5月19日提升三級警戒之後，解封日期三度延長，現階段要到7月12日才結束，疫情嚴峻可見一斑。此次捐贈的酒精機可同時偵測體溫和給予酒精消毒，是市面上的搶手貨，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。

趙正宇表示，以往到學校視察時，常見老師們一手酒精、一手額溫槍，學生們排隊等待量體溫消毒，效率難以提升，而且小朋友好動，可能因為接觸物品而帶有環境汙染，但有了這台酒精機，可望大大減少老師們的負擔