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國小校園防疫 立委趙正宇攜手哈柏科技捐酒精機

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影
立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影

新冠肺炎疫情延燒，立法委員趙正宇與哈柏科技公司攜手捐贈38台感應式手溫酒精機給選區各國小，為防疫工作貢獻一己之力。

趙正宇指出，全國自5月19日提升三級警戒之後，解封日期三度延長，現階段要到7月12日才結束，疫情嚴峻可見一斑。此次捐贈的酒精機可同時偵測體溫和給予酒精消毒，是市面上的搶手貨，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。

趙正宇表示，以往到學校視察時，常見老師們一手酒精、一手額溫槍，學生們排隊等待量體溫消毒，效率難以提升，而且小朋友好動，可能因為接觸物品而帶有環境汙染，但有了這台酒精機，可望大大減少老師們的負擔

哈柏科技公司今由總經理代表，透過趙正宇將38台酒精機捐給學校，機器由教育局主秘賴銀奎代表收下，後續將轉送到八德、大溪、復興和中壢等立委第六選區的38所國小。

立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影
立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影
立委趙正宇（右1）與哈柏科技公司攜手捐贈酒精機給選區38所國小，由教育局主秘賴銀奎（右2）代表收下。圖／趙正宇服務處提供
立委趙正宇（右1）與哈柏科技公司攜手捐贈酒精機給選區38所國小，由教育局主秘賴銀奎（右2）代表收下。圖／趙正宇服務處提供
立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影
立委趙正宇指出，酒精機可同時偵測體溫和消毒，目前供不應求，哈柏科技公司董事長江送貴特別購置38台，著實不易。記者陳俊智／攝影

酒精 趙正宇 疫情

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