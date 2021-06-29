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野生山羌遭野狗追 負傷誤闖苗縣府廣場

中央社 / 苗栗縣29日電

受到疫情影響，民眾減少外出，一隻山羌疑遭野狗追逐，竟闖入苗栗縣政府廣場，前肢受傷，縣府農業處人員協助已送往特生中心救傷，但都市叢林出現山羌，大家都感到不可思議。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義今天指出，27日凌晨3時許，值班駐衛警聽見縣府第一辦公大樓前廣場傳來一陣聲響，外出查看，赫見通往地下室停車場的車道鐵門旁有一動物身影，經通報農業處生態保育科人員後，合力以網具順利捕捉，確認為野生動物山羌。

陳樹義表示，經調閱監視器，山羌疑似遭野狗追逐，誤闖縣府廣場，並摔落車道，當時車道鐵門並未開啟，才沒有進入地下室，野狗衝上前時，山羌蹲坐在地，一動也不動，野狗觀望幾秒後便掉頭離去。

陳樹義說，這隻山羌可能是從頭屋或公館淺山地區，沿著後龍溪進入苗栗市，加上最近疫情期間，街道上凌晨時分幾乎沒有人車，才會誤闖行政區；初步查看山羌左腳有被野狗咬傷的痕跡，身體也出現多處擦傷，目前已送往南投特生中心救治。

縣府員工聽到辦公大樓前出現山羌，都表示「怎麼可能」、「很難想像」，甚至懷疑是遭人棄養，但農業處研判應為野生，不過也提醒民眾，山羌屬一般野生動物，雖非保育類，仍不能隨意捕捉、飼養，以免誤觸法網。

車道 疫情 苗栗縣

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